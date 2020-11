TORO TORREIRA, NUOVO TENTATIVO DI VAGNATI A GENNAIO: POCO SPAZIO NELL’ATLETICO – Il Torino è in netta difficoltà in questo avvio di stagione. Pochi punti, solo 5 in stagione nelle prime sette partite, e diversi record negativi per la storia del club riscritti dalla squadra di Giampaolo. Proprio per questo, il mercato di riparazione di gennaio potrebbe risultare fondamentale per il prosieguo della stagione, visto che appare evidente come alcuni ruoli siano scoperti nello scacchiere tattico di Giampaolo: ad esempio, manca palesemente una vera spalla per Belotti, ma anche il regista, attualmente il venezuelano Rincon, non sembra all’altezza. Quest’ultimo potrebbe essere sostituito da un ex obiettivo granata, che potrebbe rientrare nei radar di Vagnati dopo il tentativo della passata estate: si tratta di Lucas Torreira dell’Arsenal, ora in prestito nell’Atletico Madrid.

Toro Torreira, nuovo tentativo di Vagnati a gennaio?

Già tra agosto e settembre, all’apertura del calciomercato, il Torino aveva tentato di acquistare Lucas Torreira, per riportarlo in Italia. Vagnati aveva fatto diversi tentativi per regalare a Giampaolo il suo vecchio pupillo, visto che proprio con il tecnico di Bellinzona il centrocampista uruguagio aveva trovato la sua consacrazione: adesso, il suo prestito all’Atletico Madrid non sta andando esattamente per il meglio, visto che è chiuso dai diversi big del centrocampo dei Colchoneros e il Cholo Simeone non sembra dargli molta fiducia. Per questo l’Arsenal, che è proprietario del cartellino di Torreira, potrebbe decidere di prestare il suo calciatore in qualche altra squadra dove possa giocare di più: è all’Atletico, infatti, solo in prestito secco, quindi i Gunners possono decidere di portarlo via da Madrid. Il Toro avrebbe decisamente bisogno di lui, visto che al momento si sta adattando Rincon ma senza grandissimi risultati: con l’arrivo di Torreira, il venezuelano scalerebbe di nuovo nel ruolo di mezzala, e Giampaolo avrebbe finalmente il suo vero playmaker. Vagnati ci proverà: per i granata, è davvero indispensabile.