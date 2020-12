FIORENTINA PRAET, PRANDELLI VORREBBE UN REGISTA DIVERSO DA PULGAR – La Fiorentina necessita disperatamente di qualche rinforzo, è evidente. La squadra di Cesare Prandelli è in lotta per la salvezza, attualmente, e non ha ancora raggiunto quota 10 punti in campionato: se con Iachini erano arrivati otto punti in sette giornate, con Prandelli ne è arrivato solo uno nelle tre partite disputate. Il pareggio in extremis ottenuto contro il Genoa, grazie al gol del possibile partente Milenkovic (ECCO DOVE POTREBBE ANDARE), deve dare nuova linfa alla Viola: nuova linfa che, però, potrebbe arrivare anche dal mercato, visto che il tecnico della Fiorentina ha individuato il primo rinforzo da portare in Toscana.

Fiorentina Praet, il belga non gioca moltissimo in Premier: il Leicester può lasciarlo tornare

Il rinforzo scelto da Cesare Prandelli per la sua Fiorentina è Dennis Praet, centrocampista belga attualmente in forza al Leicester City in Premier League. Il calciatore, in Inghilterra da due anni, non aveva trovato tantissimo spazio nelle fila delle Foxes nella sua prima stagione, ma in questa si sta ritagliando un po’ di continuità ed è anche riuscito a timbrare il cartellino un paio di volte. Certamente, però, la squadra del miracolo Premier del 2016 non lo ritiene un titolare fisso ed inamovibile, visto che anche a livello europeo non è certamente un top player, pur essendo molto affidabile: per questo, dunque, la squadra di Brendan Rodgers potrebbe decidere di privarsene. Dopo un avvicinamento di un altro club italiano durante l’estate (ECCO QUALE), ora Praet sarebbe finito nel mirino della Viola, visto che Prandelli cerca un regista con caratteristiche diverse da quelle di Pulgar. Il cileno, in ogni caso, sta deludendo, e quindi un rinforzo in quella zona di campo per accompagnare Amrabat e Castrovilli sarebbe certamente utile: ed ecco che il belga ex Sampdoria può diventare un colpo importante.

Fiorentina Praet, le statistiche del belga con la Sampdoria

SERIE A: 98 presenze, 4 gol, 7 assist

COPPA ITALIA: 7 presenze