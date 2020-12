MILENKOVIC FIORENTINA, RIFIUTATA ANCHE L’ULTIMA PROPOSTA: A GIUGNO ANDRA’ VIA – Momento decisamente complicato, quello della Fiorentina. Sconfitte in serie, il gol che non arriva da oltre 400 minuti, una qualificazione agli ottavi di Coppa Italia acciuffata per i capelli solo ai supplementari e un tifo arrabbiato. Ha fatto scalpore lo striscione contro la squadra esposto dai supporter viola proprio sotto la Fiesole (ECCO COSA HANNO SCRITTO I TIFOSI), e ora Prandelli e la società tremano perché hanno capito che serve necessariamente una scossa. Adesso la sfida fondamentale contro il Genoa, ma certamente servirà un miglioramento generale per uscire da una situazione critica: altrettanto critica è, peraltro, la situazione contrattuale di Nikola Milenkovic, una delle poche luci in questo avvio della Fiorentina.

Milenkovic Fiorentina, per il serbo c’è il Milan: ma occhio alla pista spagnola…

Il serbo Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale e terzino destro, si sta disimpegnando discretamente bene in questo inizio di stagione complicato per la Viola. Lui, insieme a Castrovilli, è stato tra i migliori fin qui, ma c’è un problema: il suo contratto è in scadenza a giugno del 2022, ovvero tra un solo anno e sei mesi. Ciò significa che, soprattutto per un calciatore della sua caratura, la società deve correre velocemente ai ripari per evitare di perderlo a zero: Pradé ha già avanzato diverse proposte a lui ed al suo agente, ma finora ha sempre ricevuto una risposta negativa. E’ evidente che Milenkovic non creda nel progetto di Commisso, che finora, in due anni, non ha portato a grandi risultati: per questo, si cercherebbe volentieri una nuova sistemazione, sapendo che diverse squadre, non solo in Italia, sono pronte ad accoglierlo. Il Milan, COME VI AVEVAMO GIA’ RACCONTATO, è sulle sue tracce da tempo, e non si lascerebbe scappare l’occasione. Ma è emersa anche una nuova squadra interessata, dalla Liga Spagnola: ECCO QUAL E’ LA SQUADRA.