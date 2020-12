STRISCIONE TIFOSI FIORENTINA, PRANDELLI DEVE DARE UNA SVOLTA – L’ira funesta dei tifosi viola si è abbattuta sul Franchi di Firenze. La squadra gigliata, che non fa gol da oltre 400 minuti ed è sull’orlo di baratro, a soli due punti dalla zona retrocessione, ha necessariamente bisogno di tornare a fare risultato, per dare un senso ad una stagione che, sebbene fosse partita coi migliori auspici, si sta rivelando semplicemente fallimentare. Il cambio in panchina, l’unico fin qui in Serie A (ANCHE SE IL GENOA STA PER FARE LO STESSO), non ha sortito per ora alcun effetto: sconfitta in casa col Benevento, sconfitta a San Siro col Milan. Qualche flebile segnale di risveglio si è visto contro i rossoneri, ma non è bastato: e i tifosi stanno iniziando a spazientirsi.

Striscione tifosi Fiorentina, supporter viola infuriati: “Rispettate la maglia”

Dopo l’ennesima batosta subita dalla squadra viola, i tifosi della Viola hanno preso posizione con uno striscione esposto proprio sotto la Fiesole, con una scritta che lascia spazio a poche interpretazioni: “Ora basta!! Avete rotto il c***o. Rispettate la maglia“.

Diversi fattori stanno, poi, destabilizzando l'ambiente. Le parole di Branchini, agente di Cutrone, hanno fatto capire il malcontento del centravanti ex Milan. Le voci di addio di Milenkovic non aiutano certo a mantenere la serenità, ma Prandelli deve in qualche modo ritrovare la quadra: questa squadra doveva lottare per l'Europa, e invece si sta ritrovando nei bassifondi della graduatoria. E di certo non se lo meritano i tifosi della Fiorentina.