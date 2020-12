NEWS MERCATO FIORENTINA, IL PUNTO DI PAOLO PAGANINI SULL’ATTACCO VIOLA – La Viola di Cesare Prandelli, oltre ai vari problemi di classifica che ci sono da affrontare in questo momento, ha da risolvere un ulteriore interrogativo: chi è l’attaccante giusto per fare il titolare nel 4-3-3/4-2-3-1 del nuovo tecnico? Per ora, si è capito che Prandelli intende utilizzare Kouamé come esterno d’attacco e non come “9” puro, quindi nel novero dei centravanti puri restano solo Cutrone e Vlahovic. Per quanto riguarda Patrick Cutrone, poi, la situazione è piuttosto intricata, soprattutto dopo le parole del suo agente Branchini (LEGGI QUI COSA HA DETTO): al momento è stata data molta fiducia al serbo Vlahovic, che però non la sta ripagando con prestazioni ottime. Per questo, servirebbe un nuovo numero 9 per rialzare la testa.

News mercato Fiorentina, Paolo Paganini: “Piatek possibile, per Milik altro tentativo”

Il grosso problema della Fiorentina, a gennaio, sarà riuscire a conquistare i possibili nuovi acquisti, visto che l’attuale posizione di classifica non garantisce un gran blasone alla squadra gigliata. I miseri 8 punti fin qui raccolti non possono certo far stare tranquilli i tifosi, né possono aiutare la società a trovare calciatori disposti a venire a Firenze. Per l’attacco, però, le idee sono soprattutto due: Piatek e Milik. Il duo polacco, attualmente, è in cima alle idee di Pradé e Commisso, così come affermato anche da Paolo Paganini, esperto di mercato RAI: “Piatek-Fiorentina si farà? Mi stupisce la posizione di classifica della Fiorentina, l’organico è buono anche se manca un prima punta. Piatek è una possibilità ma potrebbe esserci un altro tentativo per Milik“. Insomma, sono entrambi in orbita Fiorentina, dopo che c’erano già stati degli interessamenti durante lo scorso mercato di settembre. Alla fine non arrivò nessuno, ma adesso urge un nuovo acquisto. Peraltro, già negli scorsi giorni è emersa un’indiscrezione clamorosa riguardo ad un possibile attaccante in arrivo dalla Lazio: ECCO DI CHI SI TRATTA.