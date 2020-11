FIORENTINA CAICEDO, INZAGHI SI PREPARA A PERDERE IL SUO ATTACCANTE: PIÙ SPAZIO PER MURIQI – La Fiorentina ha cominciato malissimo la stagione, e neppure la cura Prandelli sembra funzionare finora: 0-1 casalingo contro il Benevento che, certamente, non era l’avversario più ostico da affrontare, e due soli tiri in tutta la partita. Sembra evidente, dunque, la necessità di acquistare un centravanti che sappia fare gol e che, magari, non abbia bisogno di molto tempo di adattamento. La Lazio, nel frattempo, ha in rosa un giocatore scontento, che fa gol ma che non è titolare e vorrebbe più spazio: stiamo parlando di Felipe Caicedo. E proprio per questo, la Viola ha messo gli occhi su di lui per rinforzare il reparto.

Fiorentina Caicedo, Pradé ci pensa: per Tare può partire a soli 5 milioni

Già in estate, Felipe Caicedo era ad un passo dall’addio. Stava per essere ceduto all’Al Gharafa, che però era arrivato ad offrire solo 4 milioni di euro. Tare e Lotito sono rimasti fermi sulla valutazione di 6 milioni, e quindi non se n’è fatto più nulla. Nonostante la delusione, il Panterone ha continuato a giocare, segnando gol belli, importanti e decisivi e diventando quasi celebre per la “Zona Caicedo“: gli ultimi minuti delle partite, infatti, sono il suo terreno di caccia.

FIORENTINA CAICEDO – Adesso, c’è un’altra squadra sulle sue tracce, ed è la Fiorentina. Il neo-tecnico viola, infatti, sta pensando proprio a Caicedo per rinforzare un reparto che, attualmente, consta dell’acerbo Vlahovic e dello scontento Cutrone (COME SOTTOLINEATO DAL SUO AGENTE BRANCHINI, LEGGI LE SUE PAROLE). Kouamé è un esterno per Prandelli, Ribery e Callejon non possono certo fare le punte: se partisse uno tra il serbo e il giovane italiano ex Milan, ecco che potrebbe arrivare Caicedo. Prezzo fissato a 5 milioni: non una cifra folle, si allontanano le voci su Piatek e Milik.