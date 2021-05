Roma: per la porta piace Areola, Raiola lo ha proposto a Trigoria

La Roma come si sa è alla ricerca di un nuovo portiere, Raiola ha proposto Areola suo assistito per difendere i pali giallorossi. Il portiere del Psg, in prestito al Fulham questa stagione, ci sta pensando.

Areola Roma, nuovo nome per la porta giallorossa

Da Trigoria Tiago Pinto continua a studiare i vari obiettivi di mercato per la Roma, con l’obiettivo di regalare a Mourinho una rosa più che competitiva. Molti ruoli da rinforzare, il primo è il portiere, nodo da sciogliere dai tempi di Di Francesco. Un nome proposto da Mino Raiola è: Alphonse Areola, portiere di proprietà del Psg, che in questa stagione ha vestito la maglia del Fulham. Il francese nel 2021 ha giocato con continuità, ed ha ritrovato la brillantezza che aveva perso durante la sua esperienza al Real Madrid, dove aveva totalizzato solo 9 presenze. Difatti, nonostante la retrocessione del Fulham, Areola è stato nominato miglior giocatore della stagione, dimostrando le sue qualità e il meritarsi un altro palcoscenico. Il costo del cartellino ammonta a 12 milioni e mezzo di euro. Il parigino non vuole restare al Psg vista la titolarità di Keylor Navas e l’acquisto del portiere del Siviglia Sergio Rico. L’ingaggio di Areola, ventottenne, si aggira sui 4 milioni e mezzo d’ingaggio accessibile grazie al decreto crescita.

Altre mosse di Mourinho e Tiago Pinto

La Roma sta cercando molti giocatori in giro per il globo, e i suoi occhi sembrano puntati sull’Olanda, di preciso sulla squadra dell’AZ Alkmaar. Come detto da Andrea Pugliese, sulla Gazzetta dello sport, alla Roma piace Koopmeiners, centrocampista olandese di 23 anni. Giocatore dalla spiccata personalità ed ecletticità, si è dimostrato pericolosissimo anche in zona goal. Infatti quest’anno ha segnato ben 17 goal in 40 partite, mentre la stagione scorsa 16 in 42 presenze. Mourinho lo considera un grande innesto alla pari di Sabitzer, altro nome accostato ai giallorossi, anche se solamente uno dei due arriverà alla corte capitolina. In difesa, invece, contatti per Jerome Boateng del Bayern di Monaco, in scadenza di contratto 30 giugno 2021.