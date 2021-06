L’alternativa a Hakimi viene dall’Olanda!

L’Inter riscalda i mortori per la nuova stagione. Dopo aver soffiato Calhanoglu al Milan (per lui domani le visite mediche e pronto un triennale con opzione per il quarto anno a 5 milioni più uno di bonus), la società neroazzurra punta un altro calciatore. L’oggetto dei desideri dell’Inter è Denzel Dumfries, classe 96′. Il calciatore olandese è assistito da Mino Raiola.

Dumfries e l’Inter, questa volta nella stessa squadra?

Dumfries, attualmente in forza al PSV Eindhoven, ha affrontato l’Inter in Champions League negli anni scorsi. E subito dopo la partita in Champions l’Inter aveva deciso di chiedere informazioni per il terzino. La cifra richiesta fu reputata troppo alta dall’Inter: 25 milioni di euro. Questa volta, però, l’Inter potrebbe avere il denaro per l’acquisto, derivante dalla sempre più probabile cessione di Hakimi. Ed andrebbe a sostituire proprio l’esterno marocchino. Il classe 96′, è seguito anche dal Bayern Monaco e dall’Everton.

Inter, mercato in uscita

Sempre più calde le piste che vogliono in uscita Nainggolan e Vidal. Il primo è sempre più promesso speso – nuovamente – del Cagliari, con l’Inter che si è convinta di liberarlo a zero pur di alleggerirsi dei 4,5 milioni di euro d’ingaggio che dovrebbe percepire il belga. Stessa situazione per Arturo, l’Inter lo libererebbe a parametro 0 e su di lui ci sono molte società sudamericane (Flamengo e Colo Colo) e centroamericane (Club America e LA Galaxy) oltre al Besiktas e il Marsiglia di Sampaoli.