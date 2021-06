Juventus, torna Luca Pellegrini: sarà il vice di Alex Sandro

Luca Pellegrini farà parte della rosa della Juventus per la stagione 2021-2022. Il terzino classe 1999 è rientrato dal prestito al Genoa ed è pronto a ricoprire il ruolo di vice Alex Sandro. Come riporta Tuttomercatoweb, Massimiliano Allegri non avrebbe infatti indicato alla società di voler fare a meno dei due terzini. Nonostante sia arrivato alla Juventus nell’estate 2019, quando è rientrato nell’affare che ha portato Spinazzola alla Roma, Luca Pellegrini non ha ancora giocato un minuto in partite ufficiali con la maglia bianconera.

Pellegrini a tutta fascia: ecco come potrebbe impiegarlo Allegri nella nuova Juventus

Luca Pellegrini è uno dei giovani promettenti della Serie A. Nelle ultime due stagioni ha giocato con le maglie di Genoa e Cagliari, collezionando complessivamente 35 partite in Serie A. La migliore stagione per rendimento è stata la 2019/2020, quando con la maglia rossoblu del Cagliari ha totalizzato ben 6 assist. L’esperienza al Genoa invece, è stata disturbata da una serie di infortuni, tra cui anche il Covid, che non hanno dato continuità alla sua crescita. Anche se in maniera altalenante, Luca Pellegrini ha dato comunque l’impressione di essere pronto per un grande palcoscenico come quello dell’Allianz Stadium di Torino.

Il mister Massimiliano Allegri è pronto a schierarlo sulla fascia sinistra, dove Pellegrini ha dimostrato di poter ricoprire il ruolo di terzino e allo stesso tempo, anche se in meno occasioni, di centrocampista a tutta fascia.