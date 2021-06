Fiorentina, Dragowski al Dortmund: ecco il nuovo portiere

Fiorentina, ecco il nuovo portiere, con Dragowski al Dortmund sembra ormai questione di giorni la nomina del suo sotituto.

L’interesse dei gialloneri tedeschi si fa sempre più pressante e i dettagli che separano le due società sono destinati a risolversi . Il portiere polacco avrebbe cosi la possibilità di misurarsi con il palcoscenico della Champions League e vedrebbe notevolmente migliorato il suo ingaggio.

La Fiorentina vorrebbe trattenere il suo portiere, considerato un ottimo elemento ma rischia, vista la scadenza nel 2023 del contratto di Dragowski, di perderlo tra un anno ad un prezzo minore. Il Borussia Dortmund offre circa 10 milioni, la Fiorentina ne chiede almeno 15, ma sembra che si possa trovare un accordo a metà strada, inserendo eventuali bonus di risultato e di rendimento.

Con Fiorentina e Borussia Dortmund che sembrano andare verso un accordo per il traferimento in giallonero di Dragowski, parte la caccia al sostituto per il ruolo di portiere dei viola.

Gattusso vorrebbe portare a Firenze una suo vecchia conoscenza: David Ospina, colombiano, già allenato al Napoli, sarebbe il profilo richiesto alla società da Gennaro Gattuso. Il trentaduenne portiere del Napoli porterebbe esperienza e quella capacità tecnica di saper giocare con i piedi che Gattuso predilige. Si tratterebbe di un’operazione realizzabile sulla base dei 2 milioni di euro, che sembrano un ostacolo tutt’altro che insormontabile.