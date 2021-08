Inter: salta Zapata? Le alternative

L’Atalanta fa muro per Zapata. A una settimana dall’inizio del campionato di Serie A 2021/22, la società bergamasca non vuole privarsi del suo numero 9. O meglio, lo farebbe anche ma solo innanzi a un’offerta irrinunciabile. Offerta che non arriverà dall’Inter. I neroazzurri di Milano sono pronti a offrire massimo 30 milioni – 35 bonus compresi – e l’Atalanta ne chiede almeno 10 in più. Arrivato Dzeko, Marotta e Ausilio cercano un secondo attaccante per l’Inter. Per completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi i nomi sono quelli di Correa, Insigne e Jovic.

Tutte situazioni differenti quelle dei 3 attaccanti. Correa della Lazio è valutato da Lotito circa 40 milioni ma verrebbe ceduto anche per una cifra vicina ai 35. Inter che si spingerebbe massimo a 25 più bonus, per arrivare a una cifra complessiva di massimo 30 milioni. Insigne, arriverebbe solo a parametro 0 nel 2022 o in uno scambio che coinvolgerebbe anche Sanchez, diretto al Napoli. Il problema è l’ingaggio del cileno (7 milioni) che De Laurentiis non è disposto a garantirgli. Più facile, invece, la situazione di Jovic. Il serbo classe 1997 arriverebbe in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid. Prestito a una cifra limitata – 2/3 milioni – con diritto fissato sui 20/25 milioni di euro.



Situazione in divenire quella dell’Inter, alla ricerca di un altro attaccante da affiancare al neo arrivato Edin Dzeko.