Calciomercato Inter, si avvicina l’esterno destro per Inzaghi!

Simone Inzaghi è stato colpito da un ciclone. L’Inter negli ultimi periodi sta vivendo una crisi finanziaria fortissima – coi tifosi contro Suning – e sta perdendo pezzi. Dopo Hakimi sembra essere arrivato il momento di Lukaku, per cui il Chelsea è disposto a fare follie (130 milioni per l’Inter, 15 a lui). Arriva, però, qualche magra consolazione: secondo France Football Onana avrebbe firmato un pre-contratto con i neroazzurri. Arriverà a parametro zero dall’Ajax dopo aver rifiutato il Lione. E dietro all’affare Onana potrebbe celarsi un altro acquisto per i neroazzurri: Hector Bellerin. A rendere la cosa sempre più palese è l’agenzia che gestisce Onana, la Goal Management. Ed è esattamente la stessa agenzia che cura gli affari dell’esterno spagnolo.

Tramite la mediazione dell’agenzia, Hector Bellerin sarebbe sempre più indirizzato a Milano. L’Arsenal avrebbe anche accettato le condizioni dell’Inter: prestito con diritto di riscatto. Arriverebbe in prestito oneroso (4-5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 14-15 milioni di euro. Dopo un’iniziale muro degli inglesi, le condizioni sarebbero ora differenti. I Gunners vogliono privarsi di lui dopo 8 anni a Londra e l’Inter potrebbe rappresentare il suo futuro. Con l’Arsenal ha totalizzato 179 presenze e 8 reti. Arrivato all’Arsenal dalla cantera del Barcellona nel 2011, è stato prima nella primavera dei Gunners per poi passare in prestito al Watford nel 2013, dove è restato solo un anno.

Inter che nel frattempo si sta tutelando anche per Nandez, promesso spesa, per cui sembra solo questione di tempo. Accordo di massima col Cagliari: prestito a 3/4 milioni e diritto vicino ai 22-25 milioni.