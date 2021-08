Inter è crisi? Via anche un altro pezzo da novanta!

Dopo aver perso Lukaku – che verrà sostituito da Dzeko – l’Inter potrebbe anche perdere un altro attaccante. Sarebbero infatti piombate sul cileno con la numero 7 almeno 2 squadre: Atlanta United e Inter Miami. Sanchez in MLS non è più utopia, quindi. In un momento così delicato per i neroazzurri, potrebbe salutare anche Alexis. Il sostituto sarebbe stato individuato in Raspadori del Sassuolo.

Negli ultimi giorni l’Inter pare essere presa d’assalto e ogni giorno sembra esserci un calciatore in uscita. Da Lautaro a De Vrij, da Brozovic a Vidal e ora Sanchez. Uno dei fattori che porterebbe Sanchez in MLS è legato allo stipendio percepito dal cileno a Milano: 7 milioni di euro. Viste le difficoltà economiche di Suning, difficilmente il cileno rimarrà all’Inter e l’occasione MLS rappresenterebbe una valida alternativa. Nella Major League Soccer, Alexis potrebbe ricevere una proposta da 7/8 milioni su base biennale, con le due società interessate pronte ad offrire anche un cifra vicina ai 5 milioni di euro per il cartellino.

In caso partisse Sanchez l’Inter dovrebbe prendere almeno altri due attaccanti – Dzeko escluso – per sopperire alla carenza di uomini lasciata dal cileno e Lukaku. Società che dovrà anche dare conto ai tifosi. Ieri la prima mini contestazione prima dell’amichevole contro il Parma, i 500 tifosi presenti hanno espresso la piena fiducia in Ausilio e Marotta ma hanno chiesto la cessione da parte di Suning. Non è la prima protesta, già sotto la sede di Suning ci sono state delle dimostrazioni di sdegno dei supporters neroazzurri.