Juventus, può tornare un top player in scadenza di contratto

La Juventus potrebbe riaccogliere Paul Pogba. Il francese sta rifiutando sistematicamente le offerte di rinnovo del contratto (che scade a giugno 2022) da parte del Manchester United. I bianconeri sono fortemente interessati al ritorno del giocatore per rinforzare un reparto, il centrocampo, palesemente in difficoltà.

Juventus, suggestione ritorno di fiamma

Dal canto loro, gli inglesi sembrano ormai rassegnati a perdere il centrocampista francese a parametro zero durante la prossima estate. Come sottolinea ESPN, però, la concorrenza per la Juventus sarà agguerrita. Anche Real Madrid e PSG, infatti, hanno fiutato la possibilità di assicurarsi il giocatore a zero e faranno certamente più di un tentativo. A quel punto conterà la volontà del giocatore, oltre che l’offerta di ingaggio di ognuno di questi club. Non sarebbe semplice però per la Juventus competere con club di questo calibro economico, se questi ultimi non dovessero mollare la presa.

Pogba aveva già lasciato il Manchester United a parametro zero nell’estate 2012, accasandosi proprio alla Juventus. In bianconero ha giocato per quattro stagioni, realizzando 28 reti in 124 incontri e vincendo quattro scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Poi, nell’estate 2016, il ritorno ai Red Devils per la cifra monstre di 105 milioni di euro. A breve potrebbe concretizzarsi il secondo viaggio di ritorno nella direzione opposta.