La Roma punta Ndombele, l’ex calciatore di Mourinho

Tanguy Ndombele, attualmente in forza al Tottenham, è nel mirino della Roma. I giallorossi ci fanno un pensierino, poiché per il francese sembra giunto il momento di cambiare aria, così come per tanti altri calciatori collocati in Europa. il 24enne di Longjumeau sembra faccia fatica ad adattarsi in Premier League. Mourinho è pronto ad approfittare della situazione, per portare a Trigoria un giocatore che tra l’altro ha già allenato durante gli scorsi due anni con gli Spurs.

Non solo la Roma sul numero 28 dei Coys, ma anche il Siviglia. L’ex DS giallorosso Monchi, sarebbe più che pronto a premere sull’acceleratore per il centrale classe 1996. Sono tante le squadre che hanno trattato il suo arrivo in questi mesi, tra Milan, Inter, e Juve, ma Roma e Siviglia sono quelle che hanno avuto più interesse nel provare a chiudere il colpo.

Ndombele e le considerazioni su Mourinho

Intanto, il centrocampista del Tottenham e della Nazionale francese, si è pronunciato al Daily Telegraph, in merito al tecnico portoghese: “E’ vero che all’inizio è stata dura con Mourinho, ma con il tempo siamo andati sempre più d’accordo e il rapporto ha funzionato molto meglio. Con qualsiasi allenatore, se non mi piace il modo in cui sono trattato, lo dico. In definitiva, ogni allenatore ha il suo stile. Loro (Nuno Espírito Santo e Mourinho, ndr) sono due persone molto diverse. José Mourinho ha uno stile manageriale tosto, ma è sempre per il bene del club. Nuno è davvero una brava persona, ma è un po’ più tranquillo e riservato”.