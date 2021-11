Eriksen e l’Inter: addio a gennaio?

Domani sera l’Inter affronterà la sorpresa della Champions, lo Sheriff Tiraspol che ha fatto pagare dazio allo Shakhtar di De Zerbi e al Real Madrid di Ancelotti. Se, da una parte, i neroazzurri si stanno riprendendo e le due vittorie contro Empoli e Udinese lo hanno dimostrato, ci sono altri due fronti in cui la dirigenza neroazzurra è impegnata: i rinnovi e la questione Eriksen. Mentre per i rinnovi procede molto bene con Lautaro che ha rinnovato fino al 2026, Barella che giovedì dovrebbe porre la firma sul contratto e Handanovic che potrebbe accettare una riduzione di ingaggio, per Eriksen c’è ancora molta incertezza. In Italia, ad oggi, è difficile vederlo ed ecco che il binomio “Eriksen Ajax” potrebbe ritornare realtà.

In Italia le regole sono molto ferree e il campione danese difficilmente potrà tornare in campo in Serie A. Differente, invece, la situazione nei Paesi Bassi e il caso Blind ne è l’esempio (col calciatore olandese che ha avuto un episodio simile a quello di Eriksen). Ed ecco che torna in auge il binomio “Eriksen Ajax”, con l’Inter che lo libererebbe a zero, facendo una piccola minusvalenza. La società neroazzurra ha ottimi rapporti sia col calciatore – e lo lascerebbe partire anche a gennaio – che con l’Ajax. E un eventuale cambio di casacca a gennaio potrebbe portare Onana ad anticipare già nella sessione invernale il suo trasferimento a Milano. A sostituire Eriksen potrebbe essere un ex Ajax: Van de Beek.