Handanovic, rinnovo al ribasso?

La vittoria di ieri contro l’Udinese ha riportato la calma a Milano. L’Inter si è riconfermata dopo l’ottima prestazione di Empoli. Anche ieri contro i friulani, risultato mai in dubbio, coi neroazzurri padroni del campo e del gioco per tutti i 90 minuti. E ciò che salta all’occhio è anche la ritrovata solidità difensiva. L’Inter ha, infatti, tenuto inviolata la porta per la seconda partita consecutiva. Particolare non da poco, dato che la squadra di Inzaghi quest’anno era sembrata carente in fase difensiva. E a contribuire alla solidità difensiva è un ritrovato Samir Handanovic. Il portierone sloveno, dopo una fase calante, sembra essersi ritrovato. E il rinnovo di Handanovic potrebbe non essere utopico.

Il numero 1 neroazzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e la dirigenza neroazzurra potrebbe proporgli un nuovo contratto ma a cifre più basse (si parla di 2 milioni, su base annuale). L’operazione potrebbe essere come quella fatta coi vari Kolarov, D’Ambrosio e Ranocchia. Il rinnovo di Handanovic, però, sarebbe in ottica differente. L’anno prossimo potrebbe essere Onana il titolare dell’Inter e Samir farebbe da chioccia al nuovo portiere neroazzurro. E dopo ben 10 stagioni in neroazzurro, la serie A 2022/2023 potrebbe vedere per la prima volta Handanovic sulla panchina neroazzurra.