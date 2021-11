Roma, un terzino portoghese tra gli obiettivi di gennaio

La Roma guarda in Inghilterra per puntellare l’out sinistro. Le precarie condizioni fisiche di Matias Vina, Leonardo Spinazzola e Rick Karsdop costringeranno la società capitolina a correre ai ripari in sede di calciomercato durante la sessione invernale.

La Roma punta Diogo Dalot

I giallorossi hanno messo gli occhi su Diogo Dalot, terzino portoghese del Manchester United che ha già militato in Serie A con la maglia del Milan la scorsa stagione, in prestito dai Red Devils. Il lusitano, che con lo United trova pochissimo spazio, è l’obiettivo principale dei giallorossi per il mercato di gennaio. Andrebbe a rinforzare la colonia portoghese a Roma, con Rui Patricio, il tecnico José Mourinho ed il general manager Tiago Pinto.

Dalot è un classe ’99 e il suo contratto con il Manchester United scade nel 2023. Alla Roma fa gola la duttilità tattica del portoghese, che può giocare sia a destra che a sinistra. Con il Portogallo, ad esempio, ha giocato a sinistra con Semedo sull’out destro. La Roma sta preparando l’offerta da presentare al Manchester United. Dovrebbe prevedere 1,5 milioni di euro di prestito e riscatto a 15 milioni vincolato alle presenze.

I giallorossi avevano fatto un sondaggio per Dalot già durante la scorsa estate, quando il Milan non riuscì a riscattare il portoghese e quest’ultimo fece dunque ritorno a Manchester, anche perché il tecnico degli inglesi, Ole Gunnar Solskjaer, chiese espressamente di non lasciarlo partire nuovamente.

La situazione di Dalot all’Old Trafford, però, non ha avuto l’impennata desiderata dal giocatore e dalla società inglese. Finora il portoghese ha giocato soltanto 83 minuti in Premier League, e mai da titolare. Uno scenario non ideale per il giocatore, dato che nel 2022 ci saranno i Mondiali in Qatar e ovviamente il laterale non vorrebbe certo finire fuori dalla lista dei convocati di Fernando Santos, se i lusitani dovessero riuscire a qualificarsi.