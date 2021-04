Calciomercato Napoli, idea Dalot per la difesa

Il futuro di Diogo Dalot potrebbe essere lontano dal Milan. Attualmente il terzino destro portoghese è in prestito dal Manchester United, ma l’entourage rossonero non ha ancora presentato l’offerta per il suo riscatto. Secondo Tuttomercatoweb.com, il Napoli è sulle sue tracce e starebbe pensando di acquistarlo per la prossima stagione.

Dalot è arrivato a Milano lo scorso ottobre, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Con i rossoneri ha disputato 27 partite complessive, realizzando anche due reti, di cui una in Serie A in casa dell’Hellas Verona e l’altra in Europa League contro lo Sparta Praga. Il terzino è stato impiegato da Stefano Pioli sia sulla fascia destra che su quella sinistra, in veste di vice Theo Hernandez.

Napoli, rivoluzione terzini: Dalot è tra i candidati

Nella prossima estate, il Napoli potrebbe impedire il ritorno di Dalot alla corte di Solskjaer, approfittando anche della scadenza contrattuale prevista a giugno 2023. Con gli azzurri, Dalot prenderebbe il posto di almeno uno tra Hysaj, Ghoulam e Mario Rui, ad un passo dall’addio.

Non è infine escluso un rinnovo del prestito tra Milan e i Red Devils, in un’operazione di mercato simile a quella che farebbe restare Morata un altro anno in prestito dall’Atletico Madrid alla Juventus.