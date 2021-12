Il futuro di Zaniolo sarà a Roma? Mourinho ha dei dubbi

Per la Roma di Mourinho non è un momento felice. Dopo la terza sconfitta in 5 partite in casa del Bologna, l’allenatore portoghese dovrà affrontare ora la sua ex squadra: l’Inter. I neroazzurri vengono da un momento di forma fantastico e, nonostante i moltissimi infortuni nel reparto difensivo, ha tenuto la porta inviolata per la 3 partita consecutiva. La gara di ieri contro lo Spezia è stata una formalità per la squadra di Simone Inzaghi, impostasi per 2-0 con reti di Gagliardini e Lautaro Martinez. E, in casa Roma, Mourinho parla anche di un eventuale addio di Zaniolo.

Dopo la sconfitta col Bologna l’allenatore giallorosso ha commentato così: “Pensiamo già alla prossima. Complimenti al Bologna e ai suoi giocatori che hanno lottato per questo risultato, ma complimenti anche ai miei che hanno affrontato tante difficoltà, tra infortuni, il Covid, problemi fisici durante la partita e tutti a lottare per il risultato durante la partita. Sono con loro. Parlo contro me stesso, ma io se sono Zaniolo inizio a pensare di non rimanere tanto tempo in Serie A perché mi sento male per lui per quello che deve subire. Per quanto riguarda la mia situazione personale e il mio giallo, siccome Pairetto ha parlato con me dopo la partita, non ho bisogno di commentare la cosa in altro modo”.

L’addio di Zaniolo ipotizzato da Mourinho è, ad oggi, solo utopia ma non si sa mai. Il giovane, ex Inter, piace a mezza Europa.