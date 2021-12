Non vince né convince: la Roma di Mourinho perde anche a Bologna

Il ritorno dell’allenatore portoghese in Italia non sta dando i frutti sperati. La Roma, che lo aveva ingaggiato per puntare a imporsi in campionato, è attualmente al quinto posto con 25 punti in 15 partite: una media non da Mourinho. I numeri dello Special One nella sua esperienza all’Inter erano ben differenti da quelli attuali con la Roma. La distanza dal Napoli capolista – che affronterà il Sassuolo – è di 10 punti e 9, invece, la separano dall’Inter attualmente seconda. I neroazzurri hanno asfaltato il malcapitato Spezia per 2-0 e un dominio totale in campo. Il gioco di Mourinho non convince a pieno e la squadra sembra essere molto confusa in campo.

La sconfitta per 1-0 contro il Bologna è stata la terza sconfitta nelle ultime 5 partite, dopo quelle con Milan per 1-2 e Venezia per 3-2. L’infortunio di Pellegrini la scorsa settimana ha complicato ulteriormente le cose. Mou aveva trovato proprio in Pellegrini l’uomo cui affidare il gioco offensivo della Roma. Nonostante il pallino del gioco sia stato in mano alla Roma (maggiore possesso palla e numero di azioni pericolose nettamente a favore dei giallorossi), la squadra non ha trovato la via del gol. Mourinho non convince a pieno, tantomeno gli acquisti estivi. Abraham, arrivato per sostituire Dzeko è andato in rete solo 4 volte in 15 partite.