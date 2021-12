L’Inter cala il tris di vittorie: Spezia annichilito

A San Siro partita in pieno dominio per l’Inter. I neroazzurri si impongono per 2-0 sullo Spezia dell’ex Thiago Motta con le reti di Gagliardini nel primo tempo e Lautaro Martinez nel secondo, su rigore. Risultato mai in dubbio coi neroazzurri padroni del campo. Possesso palla ampiamente a favore della squadra di Inzaghi (63%) che va al tiro ben 31 volte. Terza vittoria consecutiva dopo Napoli, in casa, e Venezia, fuori casa, per l’Inter che si porta momentaneamente a -1 dal Napoli (atteso a Sassuolo) e a+2 dal Milan che questa sera affronterà il Genoa dell’ex Sheva. Dominio Inter in un San Siro gremito di tifosi.

Torna al gol anche Gagliardini che ai microfoni di DAZN a fine primo tempo dichiarava: “Sono contento di aver segnato, dobbiamo continuare così. Tornare al gol davanti ai tifosi è bello“. Il risultato, quindi, conferma le aspettative dei neroazzurri e di Skriniar, che, prima della partita, aveva chiesto continuità ai suoi compagni “Sulla carta siamo più forti, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Vogliamo dare continuità a risultati e prestazioni. Importantissimo prendere i tre punti stasera“. Tre punti che sono arrivati con una partita molto convincente e con l’ennesima ottima prestazione complessiva: dominio Inter mai in dubbio contro il malcapitato Spezia.. Spiccano su tutti Calhanoglu, Gagliardini e Dimarco.

Nel frattempo Marotta e Ausilio già pensano ai possibili colpi in entrata per il mercato invernale.