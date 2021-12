Mercato Milan: tutto passa dall’esito della partita con il Liverpool

Il Milan dovrà a tutti i costi mettere mano al portafoglio durante la sessione invernale di calciomercato per acquistare un centrale in difesa in sostituzione di Simon Kjaer nel miglior modo possibile. Ovviamente molte delle strategie di mercato passano attraverso il match di Champions League con il Liverpool, è chiaro che la vittoria porterebbe ai rossoneri soldi da reinvestire sul mercato. I dirigenti Maldini e Massara stanno sondando il mercato alla ricerca di un’occasione, sono diverse le piste rimbalzate negli ultimi giorni ma ancora nessuna appare più perseguibile di altre.

Il punto sulle strategie

La strategia non è ancora definita, dato che giungono conferme che ancora il Milan non ha scelto il vero obiettivo per sostituire Kjaer. La qualificazione agli Ottavi di Champions potrebbe cambiare le carte in tavolo. Senza il problema del danese, i rossoneri a gennaio avrebbero voluto provare a dare via solamente Samu Castillejo e Andrea Conti. Ora dipende dalla gara col Liverpool per il difensore, quindi in caso di vittoria provare ad anticipare un acquisto per l’anno prossimo, piace tantissimo Botman del Lille, oppure cercare un’occasione nelle big come il Chelsea: Christensenil il sogno, piacciono anche Sarr e Milenkovic. Tanti profili e prezzi diversi. E’ evidente dunque come il match di stasera può essere davvero importante.