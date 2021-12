Indiscrezione dall’Inghilterra: Mourinho potrebbe tornare in Premier!

Nel futuro di Mourinho potrebbe esserci nuovamente la Premier League. I risultati con la Roma non sono quelli sperati e la mano del portoghese non sembra aver fatto cambiare rotta ai giallorossi. Le ultime sconfitte pesano molto e anche la posizione in classifica non aiuta. Oltre alla brutta sconfitta per 1-0 contro il Bologna, a preoccupare è la prestazione contro l’Inter. Gli indisponibili per lo Special One era, indubbiamente, moltissimi ma gli undici giallorossi sembravano in completa balia dell’avversario. Anche Lele Adani ha parlato della potenziale telenovela Mourinho Everton,

“Noi abbiamo decantato la sua evoluzione dentro e fuori dal campo. Però cosa vuol dire mettere Volpato del 2003 al 91esimo? E’ uscita la storia che Mou è vicino all’Everton. Mou ha meno punti di Fonseca, eppure l’ultimo è stato condannato a priori. Ci sono tante cose che non tornano. Dall’operazione Roma-Mourinho ci si aspettava qualcosa in più. La squadra è sempre stata instabile, non ha mai avuto grandi certezze. Complimenti ai tifosi della Roma, sono stati commoventi per l’affetto che hanno dimostrato fino all’ultimo momento. L’ambiente è confuso, lui non pensava di avere tutte queste difficoltà” queste le parole di Adani alla Bobo Tv. La potenziale trattativa Mourinho Everton lascerebbe spiazzata la Roma, ad oggi convita della scelta fatta.