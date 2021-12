La replica di Diletta Leotta a Mourinho

La sconfitta della Roma di ieri è stata molto fragorosa. In campo non c’è stata storia, con la squadra neroazzurra che ha imposto il dominio totale. La Roma, oltre alla scusante degli infortuni, non è riuscita a fare nulla innanzi all’undici schierato da Simone Inzaghi. Al termine della partita il nervosismo in casa Roma era molto palese e anche Mourinho ha sofferto molto la sconfitta. Alla sua prima da ex in Italia contro l’Inter, la sua squadra è parsa nettamente inferiore, come da lui affermato ai microfoni di DAZN. E proprio alle domande dallo studio di DAZN, il lusitano ha preferito non rispondere. Diletta Leotta, collegata da bordocampo, ha detto la sua.



La risposta di Diletta Leotta a Mourinho

“Chiedo scusa a voi e a chi ci ascolta da casa ma non voglio rispondere alle domande da studio” queste le parole di Mourinho, visibilmente innervosito dalla sconfitta. Diletta Leotta, da bordocampo, replica “Devo dire che questa presa posizione di Mourinho ci dispiace moltissimo perché credo che un confronto sarebbe stato molto positivo non solo per noi ma soprattutto per i tifosi della Roma”. Mourinho dopo aver risposto solo a qualche domande ha deciso di abbandonare le telecamere e non rispondere alle domande da studio. La situazione della sua Roma non è delle migliori: quinta a 25 punti con Fiorentina e Juventus pronte ad approfittare del passo falso dei giallorossi. Anche la Lazio, in caso di vittoria oggi contro la Sampdoria, raggiungerebbe la Roma dello Special One.

Mourinho non è nuovo a questo tipo di cose e il nervosismo del portoghese era palese già in settimana. Lo Special One aveva deciso di non presentarsi in conferenza stampa per compattare l’ambiente e riportare la calma. Dopo la sconfitta col Bologna, il risultato tanto sperato non è arrivato: con l’Inter 4 sconfitta nelle ultime 6 partite.