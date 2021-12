“Inter molto più forte di noi”

Ennesima sconfitta per la Roma di Mourinho. Questa volta fa ancora più male. A imporsi per 3-0, a Roma, è stata la sua ex squadra: l’Inter. Roma-Inter, per Mourinho, è la prima volta che affronta i neroazzurri da avversario. La compagine di Simone Inzaghi ha messo la partita sul piano dell’agonismo e già nel primo tempo il risultato era di 0-3. In rete per i neroazzurri Calhanoglu – sempre più decisivo – direttamente da calcio d’angolo, il grande ex Edin Dzeko e Dumfries.

Nel post partita di Roma-Inter Mourinho ha commentato il match ai microfoni di DAZN: “L’Inter è molto più forte di noi in condizioni normali, e ora che non sono in una condizione normale lo sono molto ma molto di più. L’anno scorso hanno chiuso con 29 punti più di noi e oggi fra Covid, infortuni e squalifiche, la nostra situazione era molto limitata. Complimenti all’Inter e in bocca al lupo per la partita di martedì“. Lo Special One ha riconosciuto la forza del suo avversario e, differentemente dalle ultime settimane fa complimenti anche alla terna arbitrale: “Arbitro molto bene, ha saltato un giallo a Cristante: Di Bello ha fatto una bella partita“. Nel frattempo la Roma perde ancora: dopo la sconfitta a Bologna, ennesimo risultato negativo.

Roma-Inter: ennesima partita senza subire reti per i neroazzurri

Per i neroazzurri si sono contraddistinti Calhanoglu, Brozovic e Correa. L’argentino è uscito per infortunio e Inzaghi ha commentato così: “Io avevo Lautaro che non stava benissimo, mi ha dato disponibilità ma non volevo perderlo perché troppo importante. Speriamo di recuperarlo martedì. Ora vediamo come sta Correa.” Per Simone Inzaghi l’Olimpico è stato benevolo: dopo lo scorso 16 ottobre (3-1 per la Lazio) i neroazzurri hanno cambiato marcia inanellando una serie di risultati positivi. E, per la quarta partita consecutiva, i neroazzurri hanno tenuto la porta inviolata. Dopo una prima parte di campionato dove la fase difensiva pareva traballante, Inzaghi ha sistemato anche il pacchetto arretrato.