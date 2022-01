L’Inter tenta il doppio colpo a zero dalla Juventus

La positività di Simone Inzaghi al Covid ha costretto i neroazzurri a fare un summit di mercato in videoconferenza. Inzaghi, nonostante la positività, sarà sicuramente molto soddisfatto di ciò che è stato valutato con la dirigenza. Dopo il colpo Gosens – che verrà ufficializzato a giorni – i neroazzurri potrebbero fare uno sgarbo, doppio, alla Juventus. Le voci su Dybala circolano da giorni e anche Bernardeschi Inter potrebbe essere un altro colpo a parametro 0.

Bernardeschi, classe 1994 come Robin Gosens, arriverebbe all’Inter a luglio a parametro 0. Il mancato rinnovo di Perisic potrebbe spingere la dirigenza neroazzurra a fare un’offerta ufficiale per il calciatore della Juventus. Juventus che potrebbe perdere anche Dybala a parametro zero e anche per l’argentino si parla di Inter. Bernardeschi creerebbe assieme a Gosens un duo di affidabilità e qualità per la fascia di sinistra dei neroazzurri. Inzaghi ha mostrato di alternare spesso gli esterni (Darmian e Dumfries si sono spesso alternati) e ormai Dimarco è entrato nella batteria dei difensori. Bernardeschi Inter sarebbe quindi un’operazione low cost per l’Inter e il calciatore si adatterebbe alla perfezione nello schema tattico dell’allenatore neroazzurro.

Situazione da tenere sott’occhio, con Marotta e Ausilio sempre attenti ai parametri zero, con focus sui calciatori italiani. A giugno, infatti, si parla di Frattesi e Scamacca del Sassuolo. I due calciatori, però, hanno una valutazione molto alta: per entrambi i neroverdi chiedono una cifra vicina ai 60/65 milioni di euro. Cifra che i neroazzurri proveranno ad abbassare inserendo nell’operazione qualche calciatore della primavera neroazzurra.