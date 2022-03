Calciomercato Inter, si ricerca vice-Brozovic: ecco i due nuovi nomi

Calciomercato Inter, come ben sappiamo il croato Brozovic risulta essere un intoccabile per l’Inter di Simone Inzaghi, al contempo la società per l’anno a seguire cerca delle alternative. La dirigenza farà a breve i conti con alcuni pericoli sul fronte mercato, riguardanti il Sassuolo con Scamacca e Barella. Nel match di questa sera contro il Torino, Marcelo Brozovic non sarà presente, causa un affaticamento al polpaccio. Questa sarà una pecca per il ct, alla quale dovrà porre rimedio.

Calciomercato Inter: a giugno una alternativa in rosa

Calciomercato Inter, in ottica giugno la società nerazzurra sarà costretta a cercare una alternativa a al croato Brozovic. Al momento in rosa non risulta esserci una vera e propria alternativa, ed un vice-Brozovic sarebbe perfetto. Ma qual’è una soluzione perfetta per Inzaghi? Si ricerca un profilo pronto a fare i conti con un croato sempre pronto alla titolarità, questo sarà da rendere da conto.

Chi è la soluzione di Inzaghi?

Abbiamo un nome. Per l’Inter di Simone Inzaghi un perfetto identikit risulterebbe essere Lucen Agoumé, un giocatore che sta portando ottimi risultati in prestito al Brest. Ma ci suono nuovi aggiornamenti a riguardo, esce fuori un nuovo nome, più giovane, è Hjulmand della classe 1999 del Lecce, costantemente seguito dagli osservatori nerazzurri.