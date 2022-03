Inter, esito ufficiale infortunio Brozović: allarme rientrato, sospiro di sollievo per Inzaghi

Inter, scopriamo l’esito ufficiale sull’infortunio di Brozović, costretto ad abbandonare il campo nel match contro il Liverpool al 75′. L’allarme è rientrato ed è un grande sospiro di sollievo per il ct Inzaghi: Marcelo non ha nulla e con il Torino sarà molto probabilmente convocato. La società del croato fa sapere che gli esami strumentali a cui si e sottoposto oggi il centrocampista hanno dato esito negativo.

Esito ufficiale infortunio Brozović: lo vedremo in campo contro il Torino?

Marcelo Brozović subisce un infortunio durante la sfida contro i Reds ed è costretto ad abbandonare il campo a metà del secondo tempo, un dolore al polpaccio che ha creato preoccupazioni. Oggi, dopo gli accertamenti medici l’allarme risulta rientrato, è ufficiale l’esito della società nerazzurra. Simone Inzaghi torna ad avere una pedina in più e sarà proprio lui a decidere se schierare Brozović contro il Torino. Estremamente determinanti saranno gli allenamenti della giornata di oggi e domani.

Inzaghi studia il match col Torino

Ci si prepara alla sfida col Torino, mettendo da parte i rimorsi contro i Reds. Possiamo iniziare a trarre piccole conclusioni, sicuramente vedremo in campo Calhanoglu come regista, con Barella in posizione consueta e Vidal fin da inizio match. Sulla parte sinistra ci si aspetta Gosens, al momento senza certezza. In attacco Dzeko con un dubbio sulla presenza di Lautaro.