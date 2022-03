Calciomercato Milan, arriva il doppio colpo: una stella per l’attacco

Calciomercato Milan, il ct Pioli prosegue con ferree strategie per la sua formazione rossonera. Il Milan in Serie A non si ferma e si punta a costruire un attacco impeccabile. Si lavora al prossimo acquisto e in casa rossoneri gli ingaggi speciali potrebbero essere più di uno. Come ben sappiamo ogni acquisto viene seguito da un addio, e in questo caso il nome maggiormente in voga risulta essere il portoghese Rafael Leao, oramai apprezzato dalla maggioranza.

Calciomercato Milan: Rafael Leao miglior esterno offensivo

Calciomercato Milan, Leao risulta essere il miglior esterno offensivo attualmente in voga, la stagione è giunta a consacrarlo come: tra i più soddisfacenti. Il giocatore portoghese è apprezzato dalla maggioranza dei club e fisicamente il suo impegno risulta essere costante. L’uomo attacca, salta e punta l’avversario senza incertezza alcuna. Negli ultimi metri mostra sempre la sua forza decisiva. Diverse società, come l’Atletico Madrid sono pronte ad affondare il colpo.

Doppio colpo ‘speciale’ in casa Milan

Qualora la società rossonera dovesse dire addio al portoghese (un vero e proprio sacrificio per la squadra) occorrerà porre rimedio. In breve tempo potrebbero giungere due colpi di grande rilievo. Oltre a sostituire il lato esterno offensivo, Paolo Maldini punterebbe a un giovane di alto livello per dare aiuto a Zlatan e Giroud. Secondo gli ultimi aggiornamenti un profilo corrispondente alla ricerca di mercato, sarebbe l’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Di questo passo Pioli potrebbe mettere i bastoni tra le ruote all’Inter, anch’esso interessato a Scamacca. Rimane tutto da scoprire. Al momento il portoghese Leao resta, mentre l’Inter rimane saldamente in prima fila per la punta ora al Sassuolo.