Calciomercato Milan Berardi sempre più vicino: ecco le ultime

Calciomercato Milan, Domenico Berardi l’esterno del Sassuolo continua a essere nel mirino dei rossoneri. Scopriamo gli aggiornamenti sulla manovra nonostante l’ampia concorrenza delle società. Dall’estate scorsa che il Milan ha un punto fisso a riguardo, scopriamo le ultime dichiarazioni di Tuttosport. Non è un caso che sia tornato di moda il nome di Domenico Berardi.

Calciomercato Milan, missione Berardi

Un giocatore dalle alte qualità, completo nelle sue caratteristiche, che torna nel mirino rossonero. Un giocatore che farebbe sicuramente comodo a Stefano Pioli. E’ proprio nelle ultime due stagioni che l’esterno del Sassuolo completa importanti salti di qualità, tanto che Mancini stabilisce di inserirlo in Nazionale. Al momento risulta legato ai neroverdi, con la promessa di questi ultimi di cederlo con una giusta offerta. Un importo che si aggiri tra i 30 e i 35 milioni.

Dichiarazioni Tuttosport

Scopriamo le ultime dichiarazioni di Tuttosport: si spiega quanto l’ala sinistra sia esplosa con Rafael Leao, sull’altra fascia si stanno alternando Alexis Saelemaekers e Junior Messias, i quali però non hanno sempre convinto più di tanto, soprattutto a livello realizzativo. Per questo in via Aldo Rossi stanno valutando la possibilità di intervenire anche in questa zona di campo e il profilo che convince di più è appunto quello di Berardi, autore finora in Serie A di 12 reti e 10 assist.

Una buona vetrina in Champions League

Calciomercato Milan, Berardi un nome che potrebbe mostrare un ottima vetrina alla Champions League dei rossoneri. Parliamo di un calciatore nel pieno della sua maturità calcistica con 12 gol e 14 assist, che attualmente mette gola a molte società. Una concorrenza spietata, partendo dal Napoli sino alla Fiorentina. Quale sarà la scelta del club neroverde? Occorre prendere una decisione e l’ultima parola spetta proprio a Berardi.