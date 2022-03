Calciomercato Milan: Messias verrà riscattato? La decisione della dirigenza rossonera

Il Milan, su indicazione del tecnico Stefano Pioli, deciderà più avanti cosa fare con Junior Messias. L’esterno brasiliano sembra aver superato Alexis Saelemaekers nelle gerarchie come attaccante esterno di destra, ma non ha ancora conquistato il riscatto: questo finale di stagione sarà molto importante perché potrebbe determinare anche il suo futuro. Ecco di seguito i dettagli.

Messias resta o va via? I dettagli

In estate il club rossonero ha versato 2.6 milioni di euro al Crotone per il prestito di Junior Messias, ma non è stato ancora esercitato il riscatto. In caso di riscatto il Milan dovrà versare altri 5.6 milioni di euro nelle casse del club calabrese. Per ora, la dirigenza rossonera non ha ancora preso una decisione sul futuro dell’esterno verdeoro, tanto che non mancano voci di mercato su altri attaccanti esterni, come per esempio Domenico Berardi. Non resta che dire che in questo finale di stagione, il brasiliano non si giocherà quindi solo lo scudetto e la Coppa Italia con il Milan, ma anche il suo futuro: solo grandi prestazioni e vittorie potranno convincere il club rossonero a riscattarlo e prenderlo quindi a titolo definitivo.