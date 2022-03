Charly Musonda nel mirino della Roma

La vittoria straripante nel derby ha portato nuova linfa in casa Roma. I giallorossi sono a caccia di un posto in Europa e sperano ancora di raggiungere il quarto posto che vorrebbe dire Champions League. Nel frattempo la società si muove per accontentare le richieste di Mourinho non soddisfatto dalla sessione invernale di gennaio. Il nome nuovo per la mediana è Charly Musonda.

Mourinho vuole Charly Musonda

Il Daily Mail riporta l’interesse dell’allenatore portoghese per Charly Musonda. Il centrocampista belga è in scadenza con il Chelsea e cambierebbe volentieri aria, visto che a Londra non sta trovando spazio. La Roma potrebbe prenderlo a parametro zero sperando di ripetere il colpo Abraham, preso sempre dal Chelsea.

Sempre sulla mediana ritorna caldo il nome di Frattesi. In una recente intervista per Dazn, il centrocampista del Sassuolo ha dichiarato: “A inizio anno volevo andare via, poi con il tempo abbiamo trovato la ‘quadra’, anche in campo. Gioco con l’entusiasmo di tutti i ragazzi di vent’anni” – e sul possibile trasferimento alla Roma ha aggiunto – “È stato un tarlo, volevo tornare a tutti i costi, poi mi è ‘scesa’. Ma come per ogni romano, Roma è Roma“.

Sul fronte cessioni il futuro di Carles Perez sembra essere in Germania. Secondo Sport1, il giocatore della Roma sarebbe finito infatti nel mirino del Bayer Leverkusen per sostituire in caso di cessione di Moussa Diaby.