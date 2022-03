Handanovic vicino al rinnovo con l’Inter

Samir Handanovic è pronto a legare in maniera indelebile il suo nome alla maglia nerazzurra. Il portiere sloveno in scadenza a giugno, secondo i rumors di Calciomercato.com, è vicino a mettere nero su bianco il prolungamento contrattuale.

L’accordo dovrebbe essere firmato entro fine mese e le cifre parlano di un rinnovo biennale a 3,5 milioni di euro netti a stagione. L’ex numero uno dell’Udinese, a Milano dal 2012, vuole restare all’Inter nonostante l’ufficialità dell’acquisto di Andrè Onana, attuale portiere dell’Ajax.

Handanovic vicino a compiere 38 anni, è pronto a fare il secondo in modo da far ambientare senza pressione l’estremo difensore camerunense, sul quale i nerazzurri punteranno dalla prossima stagione.

Nessuna particolare sorpresa in casa Inter, infatti Beppe Marotta poche settimane fa ha parlato dei calciatori nerazzurri in scadenza di contratto e ha citato esplicitamente lo sloveno: “Qualche errore per Samir Handanovic? Noi abbiamo la fortuna di avere a che fare con professionisti che sono in scadenza ma che sono da ammirare per quello che dimostrano tutti i giorni. Mi riferisco a Handanovic, ma anche a Ivan Perisic, Andrea Ranocchia e altri. Posso sottolineare la forza di questo gruppo: con Perisic e Handanovic vogliamo dialogare velocemente perché meritano la conferma. Non c’è fretta di sederci a trattare con loro, ma hanno dimostrato di indossare meritatamente questa maglia. Vogliamo continuare, sono due identità di grande valore”.