Calciomercato Juve, ecco il nome fatto da Allegri alla dirigenza per la prossima stagione

Siamo nei mesi che precedono l’inizio della sessione estiva di calciomercato e le squadre sono già all’opera con le prime trattative. Con la Juventus fuori dalla Champions League e ormai dalla lotta scudetto, la dirigenza bianconera è già impegnata sul fronte mercato. Massimiliano Allegri vuole certezze dalla società per riportare i bianconeri al loro livello già dalla prossima stagionale e per questo la priorità sarà un centrocampista di livello. Ecco di seguito i nomi.

I nomi fatti da Allegri per la prossima sessione di calciomercato della Juventus

La prima richiesta di Allegri per la sessione estiva di calciomercato e per risollevare la Juventus è un centrocampista di livello. In quest’ottica i nomi in lista sono i seguenti: Jorginho dal Chelsea, Milinkovic-Savic dalla Lazio, Renato Sanches del Lille e Zaniolo dalla Roma. Inoltre, non è l’unico reparto da rafforzare visto che a giugno andrà via Paulo Dybala. In ottica attacco, il nome fatto fin’ora è quello di Angel Di Maria.