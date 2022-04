Calciomercato Napoli: ecco chi paga la disfatta di Empoli. Spalletti trema?

Dopo la pesante disfatta patita a Empoli il calciomercato del Napoli potrebbe subire delle variazioni da quanto programmato.

In forte dubbio a questo punto c’è la posizione del mister Luciano Spalletti, incapace di dare un’inversione di rotta al solito Napoli degli ultimi anni.

A pagarne le spese sarà Alex Meret che sarà ceduto a fine stagione. Su di lui Fiorentina e Lazio hanno già chiesto informazioni al DS Giuntoli.

Sarà rivoluzione anche in difesa dove Mario Rui non sembra più incedibile e forti dubbi ci sono anche su Rramhani. Delicata appare anche la posizione di Piotr Zielinski apparso veramente in difficoltà nell’ultimo periodo. Molti club sono interessati al polacco che sarà sacrificato al termine di questa stagione.

In attacco nessuno sarà ritenuto incedibile. Molto probabilmente il principale indiziato a lasciare la squadra sarà Lozano. Il messicano ha un ingaggio di 4 milioni e un rendimento ben al di dotto delle aspettative.

Sarà una sessione di calciomercato molto delicata per il Napoli questa estate.