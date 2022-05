Clamoroso Dybala, salta tutto! Ecco dove va la Joya

Sembrava praticamente fatto il passaggio di Paulo Dybala all’Inter ed invece nuove indiscrezione sembra far luce su dove va a giocare la Joya la prossima stagione. L’incredibile affetto ricevuto dai tifosi della Juventus nell’ultima partita disputata allo Stadium dall’argentino, avrebbe fatto riflettere l’ormai ex numero 10 bianconero.

L’Inter aveva praticamente chiuso per il suo passaggio a Milano la prossima stagione proponendo un quadriennale da sei milioni netti a stagione e andando a formare una coppia tutta albiceleste con Lautaro Martinez. Aggiornamenti dell’ultima ora sembrerebbero però non confermare questa notizia e indicherebbero una destinazione diversa per il futuro di Dybala.

Dybala conteso, ecco dove va l’argentino la prossima stagione



Lo scherzetto all’Inter arriverebbe proprio da uno dei suoi ex più amati. L’interesse di Jose Mourinho per Dybala è conclamato, il portoghese avrebbe avuto anche delle rassicurazioni dalla società che ha garantito che proverà a portare nella capitale il fantasista. Dybala sarebbe l’uomo giusto da affiancare ad Abraham e formare così una coppia che possa riportare la Roma in Champions League. Giallorossi che dovranno impegnarsi per vincere il duello con la Fiorentina per entrare in Europa già questa stagione.

L’offerta economica sarebbe pressoché identica a quella nerazzura. Adesso toccherà a Dybala decidere dove va la prossima stagione.