Inter Perisic rinnovo, addio a fine stagione: ratifica finale con il Chelsea

Inter, Ivan Perisic rinnovo alle porte? Secondo gli ultimi aggiornamenti, al termine del contratto con i nerazzurri, l’attaccante croat0 terminerà la sua avventura. Deciderà di iniziare una nuova avventura all’estero? Scopriamo quanto riportato da Sport Mediaset: l’accordo con il Chelsea risulta oramai molto vicino.

Inter Perisic rinnovo: non cambia l’offerta del club

Ivan Perisic si rivela un giocatore dalle mille sfaccettature, confermando il suo passato come vicecampione del mondo nel 2008. Il club nerazzurro conferma di non voler modificare l’offerta, nonostante l’alto miglioramento del calciatore e la sua importante (se non necessaria) presenza in Coppa Italia. Rimangono 4,5 milioni gli euro offerti dal club, leggermente meno del suo attuale ingaggio all’Inter.

Chelsea vicino

L’attaccante croato risulta essere in procinto di stipulare il nuovo contratto col Chelsea di Tuchel, con un passaggio in Premier League che per nulla dispiacerebbe al numero 14 classe 1989. Mancano pochi dettagli per la stipula finale del contratto, con cifre superiori a quelle offerte dal club nerazzurro.