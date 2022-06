Mercato Juve, accordo trovato con Di Maria: ecco le parole dell’entourage

Dopo Paul Pogba, la Juve è pronta a chiudere un altro colpo da novanta: Angel Di Maria. Un colpo che a un certo punto pareva sfumato per sempre e che nelle prossime ore entrerà nella fase più importante. Fase in cui Cherubini e Arrivabene spingeranno per inserire l’opzione di rinnovo per un altro anno, opzione che fino ad ora si è sempre infranta. Inoltre, filtra un ottimismo sulla riuscita dell’operazione tanto che su Instagram è spuntato il follow della moglie del Fideo, Jorgelina Cardoso, alla pagina della Juventus. Ecco di seguito le parole dell’entourage del calciatore.

Le parole dell’entourage di Di Maria sulla trattativa con la Juve

La conferma dell’accelerata alla trattativa tra Angel Di Maria e la Juventus è arrivata direttamente dall’entourage del calciatore che ha rilasciato una dichiarazione a La Stampa: “Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l’ok su alcune cose”. Quel cose si riferisce soprattutto all’ingaggio del calciatore che dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni di euro.