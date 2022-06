Kaio Jorge pronto a rilanciarsi con Cremonese o Lecce

Per Kaio Jorge il primo anno in Italia non è stato all’altezza delle sue aspettative. L’ex gioiello del Santos un anno fa si è presentato a Torino dichiarando di essere arrivato alla Juventus per vincere la Champions League. A distanza di dodici mesi le cose non sono andate per il verso giusto e complice il grave infortunio al tendine rotuleo, il giovane brasiliano è chiamato a fare la gavetta lontano dalla Stadium.

Cremonese in vantaggio per Kaio Jorge

I grigiorossi sono tornati in Serie A e vogliono allestire una squadra per ottenere la salvezza. La società lombarda sta sondando diversi giovani pupilli della Juventus e tra questi c’è anche Kaio Jorge. La società bianconera cederebbe volentieri il brasiliano in prestito alla Cremonese in modo da permettergli di giocare con maggiore costanza. Nel mirino della squadra di Massimiliano Alvini non c’è solo l’ex Santos, infatti ci sono altri calciatori di proprietà dei bianconeri: Fagioli e Zanimacchia.

Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, sulle tracce di Kaio Jorge si è inserito anche il Lecce. La squadra pugliese, anch’essa neopromossa in Serie A vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con Agnelli per portare il brasiliano nel salento.