Kaio Jorge infortunato, problemi durante l’allenamento

Pessimo inizio per il nuovo acquisto della Juventus, Kaio Jorge infortunato. Durante l’allenamento di questa mattina l’attaccante ha accusato un problema muscolare alla coscia. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami più accurati per capire i tempi di recupero. Dopo il pareggio alla prima giornata, un’altra tegola per la Juve dell’Allegri bis.

Kaio Jorge infortunato

Non ha avuto il tempo di iniziare e subito si è infortunato. Il neo acquisto bianconero, arrivato durante il calciomercato estivo, questa mattina ha subito un infortunio alla coscia. Al termine dell’allenamento di scarico, Kaio Jorge ha lamentato un problema muscolare. Dalle prime visite al J medical si tratta di una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Per comprendere con precisione i tempi di recupero, il brasiliano farà degli esami tra dieci giorni. Arrivato a Torino, gli obiettivi di Kaio Jorge erano fare tanti gol, ora, però, dovrà aspettare e sperare che l’infortunio non sia grave.

Intanto, la Juventus pensa al prossimo match. Dopo un inizio deludente, un 2-2 con rimonta dell’Udinese, i bianconeri tornano ad allenarsi, in palestra chi è sceso in campo ieri. Domani è prevista una giornata di riposo per ricaricare le pile ma mercoledì doppio allenamento. La Juventus, infatti, cerca il riscatto. Il prossimo avversario sarà l’Empoli sabato 28 alle 20:45.