Radu verso la Cremonese, l’Inter attende l’affare conclusivo

Inter, Ionut Radu alla Cremonese 0ramai è una certezza. Non si discute di un futuro lontano dalla maglia nerazzurra, ma solo temporaneamente. Il portiere necessita del gioco continuo in campo, e la Serie A gli regala un periodo alla Cremonese. Il rumeno classe 1997 oramai è a pochi passi dal nuovo percorso calcistico. Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, spiega: “Inter e Cremonese hanno raggiunto l’accordo per il prestito del giocatore. Ora sarà il portiere a decidere se accettare o meno, ma ci sono tutte le condizioni per cui possa dire sì e dunque lasciare l’Inter in prestito“.

Radu alla Cremonese: incontro tra Braida e Damiani

Nelle poche ore precedenti si è verificato un incontro tra Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan (oggi consulente strategico della Cremonese) e Oscar Damiani, agente di Ionut Radu. durante il colloquio si sono sistemati gli ultimi dettagli per il trasferimento in prestito del rumeno classe 1997, alla Cremonese.

L’intesa si può dire, giunta in cassaforte. Occorre adesso concludere gli ultimi aspetti legati allo stipendio del giocatore, rassicurato dalla copertura economica garantita dall’Inter.