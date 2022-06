Il mercato dell’Inter si accende, Zhang e Inzaghi giungono in sede

Inter Inzaghi e Zhang giungono nella sede del club nerazzurro. Qui i due incontreranno la dirigenza per iniziare a discutere concretamente delle questioni di calciomercato in atto. Durante le operazione di mercato verrà affrontato anche il tema Simone Inzaghi, il rinnovo del ct verrà ufficializzato in questa settimana.

Inter Inzaghi e Zhang: incontro con la dirigenza

Alla riunione con la dirigenza sarà presente anche il presidente interista Steven Zhang, giunto assieme al ct. Verranno esposte le ultime novità de club con le varie pratiche di mercato. Baccin e Marotta si trovavano invece già negli uffici da stamattina.

Non c’è ancora l’ok per Lukaku

Secondo gli ultimi aggiornamenti in casa Inter, per quanto riguarda Romelu Lukaku, Steven Zhang ancora non avrebbe dato l’ok alla cifra imposta dal Chelsea per il prestito. Nonostante ciò, la situazione riguardo il belga risulta essere in fase conclusiva, il più è stato fatto. Si cerca la trattativa che accontenti entrambe le parti.