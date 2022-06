Si punta tutto su De Ketelaere. Il Milan compie l’assalto decisivo

Milan Ketelaere nel mirino rossonero, il belga fa gola alla società. Maldini e Massara nel breve tempo dovranno prendere una decisione di notevole importanza per il club. L’assalto verso il belga è quello considerato l’obiettivo principale della società: Charles de Ketelaere. Ma occorre seguire un iter ben finalizzato, dedicarsi prima i rinnovi dei contratti in scadenza fino a giugno.

Milan Ketelaere: una cifra da capogiro

Ad esser preso di mira dal club milanista è il 21enne talento del Bruges, con cifre da capogiro messe in avanti dal club belga. Si arriva a parlare di 40 milioni di euro. I colloqui del marcato risultano attivi da tempo e si rinnovano giorno dopo giorno. In questo momento occorre mettere le carte in chiaro, scegliendo talenti e portando a termine il contratto con Ketelaere.

Un giovane adatto al progetto

Charles de Ketelaere rispecchierebbe nel dettaglio la ricerca messa in atto dal Milan di Stefano Pioli e si spera di vederlo presto a Milanello. Con i RedBird i rapporti risultano buoni rispetto al confronto di mercato. Il campionato in vista metterebbe in gioco il giovane talento, spronandolo alla crescita di match in match. La maggiore competitività potrebbe anche mettere a rischio la sua candidatura per il Mondiale in Qatar, dal momento che già da qualche mese è entrato nelle convocazioni del Belgio. Riguardo ciò, il club del Milan sarebbe avanti sulla concorrenza.