Mercato Juve, arriva un colpo da 90 dal Liverpool: ecco Firmino. I dettagli

Indiscrezione bomba lanciata in prima pagina questa mattina dal Corriere dello Sport: “Juve, che colpo! Ecco Firmino”. Dagli USA rimbalza una notizia clamorosa, un altro colpo in attacco con un nome a sorpresa: Roberto Firmino. Con un’operazione sotto traccia i bianconeri hanno posto le basi per l’arrivo in bianconero dell’attaccante brasiliano. Ecco di seguito i dettagli.

Firminio alla Juve: ecco i dettagli

Il Corriere dello Sport si sbilancia e definisce “quasi” fatta la trattativa per portare Roberto Firmino alla Juventus. L’attaccante brasiliano del Liverpool potrebbe arrivare alla corte di Massimiliano Allegri per 22 mln di euro (19 mln di sterline), visto anche il contratto in scadenza nel 2023. Inizialmente Firmino era solamente un’ipotesi, ma nelle ultime ore è balzato in pole position diventando l’obiettivo numero uno come vice-Vlahovic (anche se potrebbe giocare in qualsiasi posizione del reparto offensivo). Restano sullo sfondo le alternative che portano ad Alvaro Morata, Timo Werner e ad Anthony Martial.