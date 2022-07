Ibrahimovic firma il rinnovo con il Milan

Il legame tra Ibrahimovic e il Milan è destinato a durare almeno un altro anno. Maldini e Massara sono sbarcati sul Lago di Garda dove lo svedese sta svolgendo le sue vacanze tra una riabilitazione e l’altra. I dirigenti rossoneri dopo essersi accordati con il calciatore qualche settimana fa, si sono recati di persona da Zlatan per raccogliere la firma, in modo da mettere nero su bianco il prolungamento fino al 30 giugno 2023.

Ibrahimovic rinnova nonostante l’infortunio al ginocchio

Come riportato dal sito Sportmediaset, per l’ufficialità bisogna attendere ancora qualche ora ma oramai il rinnovo è archiviato. Ibracadabra si è rivelato un giocatore indispensabile all’interno dello spogliatoio di Pioli e quindi c’è ancora bisogno di lui per difendere il tricolore. Le cifre parlano di 1 milioni di euro all’anno (c’è addirittura chi ipotizza 500mila euro annuali – ndr), al quale saranno aggiunti bonus legati a traguardi personali come presenze, reti e obiettivi di squadra.

Intanto Ibrahimovic prosegue il suo recupero dopo l’operazione di maggio. Il rientro è previsto per gennaio 2023 ma conoscendo la forza di volontà del bomber svedese, i tempi potrebbero anche accorciarsi.