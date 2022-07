Il Napoli tenta il colpo dai neroazzurri

Il Napoli, dopo aver salutato Mertens, prova il colpo Sanchez. Il cileno è in uscita dall’Inter e sta rifiutando tutte le proposte ricevute, sperando nella chiamata del Barcellona. I blaugrana, però, non sembrano intenzionati a prenderlo nuovamente e ora anche il calciatore sta riflettendo sulle alternative.

Napoli: è Sanchez il post Mertens?

E se fosse proprio Sanchez a prendere l’eredità lasciata da Mertens al Napoli? Secondo il Corriere della Sera la società di De Laurentiis avrebbe tentato un approccio per Alexis senza ricevere alcuna risposta. L’Inter, da parte sua, sarebbe molto contenta di liberarsi dei 7 milioni di ingaggio del calciatore cileno e nelle ultime ore sta trattando la buonuscita. L’idea iniziale di Marotta era di offrire una cifra sui 4 milioni di euro, rispedita al mittente dall’entourage del cileno. Nelle prossime ore ci sarà l’incontro fra l’agente di Sanchez e la dirigenza neroazzurra per cercare di risolvere: l’Inter dovrà aumentare la proposta. In caso di esito positivo, il Napoli lo prenderebbe volentieri.

Raspadori l’alternativa

In casa Napoli c’è una vera e propria rivoluzione in atto. Dopo aver salutato Mertens, Koulibaly, Insigne e Ospina ora toccherà a Petagna, chiesto dal Monza, e in caso di offerta importante anche Zielinski e Ruiz potrebbero dire addio. Su Zielinski c’è forte il West Ham, su Ruiz le sirene dalla Spagna sempre più insistenti. Queste cessioni, ovviamente, porterebbero vari innesti e i primi sulla lista degli azzurri sono: Nandez, Barak e Raspadori. Quest’ultimo potrebbe essere la nuova bocca da fuoco del Napoli – magari in compagnia del cileno ex Inter.