Il futuro di Mauro Icardi è sempre più lontano da Parigi e, nelle ultime ore, anche il Manchester United ha chiesto informazioni per lui. L’ex capitano neroazzurro è ai margini del progetto PSG ed è alla ricerca di una nuova squadra. Oltre al Monza di Galliani e Berlusconi, anche il Galatasaray si è fatto avanti nelle ultime ore.

Icardi al Manchester United? E Ronaldo?

L’attaccante classe 1993 potrebbe essere la bocca da fuoco dei Red Devils, alle prese con la grana Cristiano Ronaldo. L’agente di CR7, Jorge Mendes, lo ha proposto a varie squadre – Bayern Monaco, Inter, Milan, Atletico Madrid – incassando solo risposte negative. I costi di operazione e ingaggio per il lusitano sembrano insostenibile e la sua permanenza a Manchester non è da escludere. Ten Hag, però, ha una squadra in piena crisi di gioco e di idee e il nome di Icardi potrebbe essere quello ideale per il Manchester United.

Prestito con obbligo di riscatto?

L’attaccante argentino ha un contratto in scadenza nel 2024 e il suo valore di mercato è crollato dopo le ultime stagione. I quasi 60 milioni pagati dal PSG per prelevarlo dall’Inter sono solo un miraggio e i francesi si accontenterebbero anche di 20/25 milioni di euro. Il problema restano le richieste di Maurito: 10 milioni di euro, cifra che pochi club possono permettersi.