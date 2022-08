Skriniar al PSG? I tifosi neroazzurri in rivolta sui social

Quello dei neroazzurri non è stato sicuramente un calciomercato faraonico e la spending review si sta facendo sentire. Oltre ai mancati arrivi di Dybala e Bremer – che erano in pugno da mesi – gli addii di Pinamonti e Casadei non sembrano bastare e anche Skriniar potrebbe salutare l’Inter e accasarsi al PSG. E i famosi “quindi giorni di mercato” di Marotta ora preoccupano i tifosi visto l’interessamento dei francesi verso il centrale slovacco.

PSG: dopo Hakimi anche Skriniar?

I parigini, dopo l’addio a Leonardo, stanno adottando delle nuove strategie di mercato, dicendo addio alle spese folli e mirando prima a sfoltire la rosa e poi ad acquisti oculati. Dopo aver acquistato lo scorso anno dall’Inter Hakimi, il PSG ha ora nel mirino Skriniar ma non è disposta ad offrire una cifra superiore ai 50 milioni di euro. I neroazzurri, però, ne chiedono almeno 70 e sicuramente rifiuteranno offerte inferiori ai 60 milioni. C’è però da attendere: a Milano sponda Inter nessuno è incedibile e in caso di offerta sui 65 milioni di euro, anche lo slovacco potrebbe dire addio.

Tifosi in rivolta

Sui social i supporters neroazzurri sono già in rivolta, intimando a Zhang di lasciare se non in grado di poter garantire un futuro alla società. Le problematiche sono evidenti e la difficoltà a rimpiazzare Ranocchia ne è la prova palese. Inoltre, il nome di Acerbi, fatto come post Ranocchia, non convince affatto la tifoseria che preferirebbe Akanji, svizzero del Borussia Dortmund che potrebbe arrivare a fine contratto – in scadenza a giugno 2023.