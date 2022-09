Rinnovo Skriniar con un punto di domanda, i parigini sono in attesa dello slovacco a parametro zero. Al momento, le notizie portano a una sola risposta: Milan Skriniar rimarrà all’Inter. Il difensore nerazzurro ha scadenza contrattuale a giugno. Al momento la possibilità di mandarlo via rimane lontana, ma il rinnovo non rimane l’unica possibilità.

Rinnovo Skriniar: una perdita a parametro zero

Il difensore slovacco rifiuta i 70 milioni di euro dal Psg, ed ora il rischio è quello di perderlo tra nove mesi. Il presidente Zhang risulta avere le idee ben chiare sul progetto di mercato. Sappiamo bene quando il giocatore sia legato alla maglia nerazzurra, tanto da evitare più volte un trasferimento. Quanto potrebbe resistere dinanzi ai 10 milioni offerti da Nasser Al-Khelaifi?

Ultime da Sky Sport

Andrea Paventi: “Skriniar, arrivano notizie di incontri e contatti che però non ci sono stati, nonostante da Parigi si siano esposti. Per l’Inter Skriniar rimane, poi eventuali discorsi vanno pesati in base a un’eventuale ultima offerta pesante che potrebbe arrivare e andrebbe valutata. Zhang ha fatto capire che rimane, i dirigenti fanno capire che per loro resta. Se cambia qualcosa, può essere per volontà del giocatore ed entourage”.

Luca Marchetti aggiunge: “Se in 24 ore cambia la strategia a livello di proprietà Inter rispetto alla cessione, questo lo sa solo Zhang. Lo stesso che una settimana aveva detto ai dirigenti che Skriniar sarebbe rimasto, quando è arrivata l’ultima offerta del PSG da 50 più bonus. L’Inter a inizio mercato chiedeva 80 milioni. Difficile possa muoversi all’ultimo giorno, deve arrivare un’offerta fuori mercato e poi dipenderebbe dalla proprietà. Finora tutti all’Inter hanno sempre negato con forza la possibilità che possa andare al PSG. Mi sembra complesso che cambino le cose“.